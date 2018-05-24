Girne'de 27 yaşındaki genç apartmandan düştü

Girne'de 27 yaşaşındaki Sadyrbek ALYMBEKOV polisin ilk tespitlerine göre apartmanın üst katından düşerek ağır yaralandı.

Polis basın bülteninin haberine göre, Girne'de bugün saat 10:45 sıralarında Rix Abaras Sitesi içerisinde, Kırgızistan uyruklu Sadyrbek ALYMBEKOV (E-27), ilk tespitlere göre kalmakta olduğu apartmanın üst katından düşerek ağır şekilde yaralandı. Sadyrbek Alymbekov kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata allındığı bildirildi..Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor