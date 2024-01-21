Girne'de Ceylan Keyfi!

Girne'nin popüler eğlence mekanı Keyfi - Sefa sahnelerin ele avuca sığmayan billur sesli sanatçısı Ceylan Evin le coşku dolu gecelere imza atmaya devam ediyor.

Çocuk yaşta ünlenen, sahne ve sinema dünyasının popüler ismi Ceylan Evin güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkılara kattığı coşkusu ile mekanı dolduran konuklarda unutulmaz anılar bıraktı.

Geniş bir müşteri kitlesine sahip çağdaş konsepti ve özenli hizmet kalitesiyle dikkat çeken Keyfi - Sefa hafta sonlarında Türkiye’nin ünlü sanatçılarını sahnelerinde konuk etmeyi sürdürüyor. Mekan bu hafta sonunda müdavimlerine Herem le Karadeniz Gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Lha