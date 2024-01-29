Girne'de Güzellik ve SPA Merkezinde yangın!

Bugün saat 11.50 sıralarında, Girne’de bir apartmanın üçüncü katında faaliyet gösteren Güzellik ve SPA Merkezinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında faaliyet gösteren Güzellik ve SPA Merkezinde, muhtemelen sauna odasındaki, sauna sobasının aşırı ısınıp ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; iş yerinin sauna kımsı, mutfak dolapları, muhtelif havlu ve bornozlar, elektirk tesisatı, üç adet klima iç ünitesi ve asma tavan ile bazı malzemeler yanarak zarar gördü.

Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle binanın kompozit dış kaplaması üzerine çıkarak orada mahsur kalan iki çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.