Güney Kıbrıs, hava yolu şirketlerine yönelik teşvik planını uzattı

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10/06/2021

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Güney Kıbrıs, hava yolu şirketlerine yönelik teşvik planını uzattı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, hava yolu şirketlerine yönelik teşvik planını uzattığı belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Bakanlar Kurulu’nun, Kovid-19 salgınının etkilerinin göğüslenmesi hedefiyle, hava yolu şirketlerine yönelik teşvik planını uzattığını, ayrıca 2021 yıl sonuna kadar olan 8 milyon 800 bin Euro’luk bütçeyi onayladığını yazdı.

Alithia gazetesine göre, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Rusya’dan Güney Kıbrıs’a yönelik charter seferlerin iptal edildiği şeklindeki haberleri yalanladı.

Perdios, iptalin değil  program değişikliğinin söz konusu olduğunu söyledi.

Perdios konuyla ilgili açıklamasında hava yolu şirketleri ve seyahat örgütlerinin inisiyatifi neticesinde Haziran ayında planlanan programın, Rus makamlarının charter seferlerin gerçekleştirilmesine izin vermemesi nedeniyle, Temmuz’a taşındığını ifade etti.

10/06/2021 15:02
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