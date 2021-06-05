Güney Kıbrıs’a geçecek olanlar dikkat!

ISLAK İMZAYA GEREK YOK ANCAK TELEFONA GELEN SMS MESAJLAR KABUL EDİLMEYECEK

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05/06/2021

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Güney Kıbrıs’a geçecek olanlar dikkat!

Sağlık Bakanlığı, sınır kapılarından geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belgeyle ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla  birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Sınır kapılarından geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi zorunludur. Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla  birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyecektir. Sınır kapılarında gösterilecek pcr test sonuçlarına ait belgeler Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi online bildirim bölümünden veya https://covid-19.gov.ct.tr/  adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dokümanı pdf olarak alınabilmektedir”

05/06/2021 11:22
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TAGS: güney kıbrıs, sağlık bakanlığı
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