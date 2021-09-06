Güney Kıbrıs’ta yüz yüze eğitim yarın başlıyor

45 binden fazla ortaokul, lise ve teknik okul öğrencisi yarın kurallar kapsamında okula başlıyor

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06/09/2021

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Güney Kıbrıs’ta yüz yüze eğitim yarın başlıyor

Güney Kıbrıs’ta 45 binden fazla ortaokul, lise ve teknik okul öğrencisi yarın yüz yüze eğitime başlıyor.

Öğrenciler, sağlık protokolleri ve önlemler kapsamında okula gidecek.

12 yaş ve üstü öğrencilere maske zorunlu olacak, maske olmadan kimse okula alınmayacak. SafePass sunmayı reddedenler de okula kabul edilmeyecek.

Hızlı test birimlerinin yanı sıra aşı birimleri de okulları ziyaret edecek ve öğrencilere aşının yararları hakkında seminerler verilecek. İlkokullar ise 13 Eylül'de açılacak.

06/09/2021 10:58
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TAGS: Güney Kıbrıs, yüz yüze eğitim
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