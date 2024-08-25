Haaland hat-trick yaptı, Manchester City farklı kazandı

Erling Haaland'ın 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta Mancester City, Ipswich Town'u 4-1 mağlup etti. City'ye dün transfer olan İlkay Gündoğan 71. dakikada oyuna girdi.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town'ı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

ERLING HAALAND'DAN HAT-TRICK

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 12, 16 ve 88. dakikalarda Erling Haaaland ve 14. dakikada Kevin De Bruyne attı. Ipswich Town'ın tek golü ise 7. dakikada Samuel Szmodics'ten geldi.

4 dakikaya 3 gol sığdıran City'de hat-trick yapan Haaland karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu. Norveçli yıldız, Premier Lig'in ilk 2 haftasında 4 kez fileleri havalandırdı.