Hakan Fidan: “İki devletli çözüm dışında bir yol yok”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü İzolasyonlarla Sessiz Bir İnsanlık Suçuna Maruz"

Bakan Fidan, Kıbrıs Türk halkının yarım asırdır uygulanan izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu belirtti:

"Kıbrıs Türkünün 50 yıldır maruz kaldığı izolasyon, sessiz bir insanlık suçu haline gelmiştir. Bunun sessiz ortakları var. Bilerek veya bilmeyerek bunu icra ediyorlar. KKTC halkının bu durumdan en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"İki Devletli Çözüm Tek Çıkış Yolu"

Adada 50 yıldır süregelen tartışmalarda iki devletli çözümün gerekliliğine dikkat çeken Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 50 yılda adada bir gerçeklik oluştu. İki devletli çözüm dışında adadaki varlığın tescil edilmesi dışında bir çözüm olmadığını herkes görüyor. Hayat devam ediyor ve kendi yolunu buluyor. Bizim, halihazırda gerçeklikle bağdaşmayan bir yöntemi hayata geçirmeye çalışmamız iyi bir husus değil."

Türkiye ve KKTC Arasında İşbirliği Artıyor

Bakan Fidan, KKTC ile her alanda iş birliğini artırma kararlılığını ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda hiçbir tereddüt taşımadığını vurguladı:

"KKTC ile her türlü alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok."

Erdoğan'ın Selamları iletildi

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına en içten dileklerini ilettiğini belirterek, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bakan Hakan Fidan'ın açıklamaları, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki pozisyonunu ve KKTC’ye desteğini bir kez daha vurguladı. Adada iki devletli çözüm sürecine yönelik mesajlar ise dikkat çekti.

"Cesur Olmaya Davet Ediyorum"

Bakan Fidan, konuşmasının sonunda Kıbrıs Rum halkına ve liderliğine şu çağrıyı yaptı:

"Bizim geçmişten ders çıkartıp, güneyiyle kuzeyiyle iki devletli bir çözüm içerisinde adanın yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunun halklara ve küresel barışa yapacağı katkı büyük olacaktır. Alternatifin mümkün olmadığını herkes biliyor. Uluslararası ortamlarda var olan gerçekliğin hukuksallığa bürünmesi gerektiğini herkes biliyor. İki kesimli hayata geçildikten sonra kan dökülmedi, savaş olmadı, Rum tarafı ekonomisi kalkındırıyor. Bunu daha yapısal hale neden getirmiyoruz?

Ben burada asıl çağrımı Kıbrıs Rum kesimindeki vatandaş ve siyasi liderlere yapmak istiyorum. Kıbrıs’ı daha ileriye ve kalkındırılmış şekilde bu türden çözümleri hayata geçirmeden daha cesur olmaya davet ediyorum. İki devletli çözümden sonra adanın otorite sahipleri iki taraftan da bir araya gelip adayı daha ileriye götürmek için ellerinden geleni yapacaklar."*

Hakan Fidan’ın açıklamaları, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün önemini vurgularken, adanın geleceği için iş birliği ve cesaret çağrısı olarak dikkat çekti.

Fidan konuşmasını şöyle noktaladı:

4 ülkenin bir araya gelerek daha iyi bir geleceği inşa etmesi mümükün. Dünü kaybettik, geleceği bari kaybetmeyelim. 4 kesim bir araya gelelim Ege ve Akdeniz’de barış ve huzur dolu bir geleceği inşa edelim. KKTC ile dayanışmamız ve işbirliğimiz devam edecek.Cumhurbaşkanımızın iradesi ortada. Kıbrıs davasına verilen hizmet ve desteklerden dolayı buradaki herkese teşekkürlerimi iletiyorum.