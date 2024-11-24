Hasipoğlu ve Savaşan Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan KKTC’yi temsilen Kamboçya’da düzenlenen 12. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na (ICAPP) katıldı.

Bölgesel barış ve iş birliğinin geliştirilmesi, siyasi dayanışma ve küresel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacı ile Başkent Phnom Penh’de toplanan Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP2024) kapsamında, Kamboçya, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Çin, Pakistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 35 ülkeden 85 siyasi parti liderinin yanı sıra milletvekilleri bir araya geldi.

- Kıbrıs konusu ve UBP’nin bölgesel politikaları hakkında bilgiler verildi

Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu ile Grup Başkanvekili Savaşan’ın katıldıkları toplantılarda Kıbrıs konusunun yanı sıra, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bölgesel politikaları hakkında bilgiler verdi.

- Kamboçya Başbakanı ile birçok siyasi parti lideri ile temaslarda bulunuldu

Hasipoğlu ve Savaşan, KKTC’nin uluslararası platformlarda daha görünür olması ve etkin iş birlikleri yapabilmesi amacıyla temaslarda da bulundu.

Milletvekilleri, Kamboçya Krallığı Başbakanı Hun Manet, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ICAPP Daimi Komitesi Başkanı, Kore Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve ICAPP Daimi Komitesi Eş Başkanı Mushahid Hussain Sayed’in de yer aldığı birçok siyasi parti lideri, milletvekili ve basın mensubuyla görüştü.