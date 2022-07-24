Hayat pahalılığı kesintileri Resmi Gazete’de

Hükümetin devlet çalışanları ve emeklilerin alacağı hayat pahalılığı ödeneğinden yapacağı kesintilerle ilgili hazırladığı kanun hükmünde kararname bu gece Resmi Gazete’de yayınlandı.

15 bin TL ile 30 bin TL arası maaş alanların maaşından yüzde 10 kesinti, 30 bin TL üzeri maaş alanlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacak. Resmi Gazete’de değişik bir karar çıktı Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde kararnamedeki kesinti oranları ile Başbakan Ünal Üstel’in hafta için açıkladığı kesinti oranları atasında farklılık olduğu görüldü.

Başbakan Üstel, 15 bin TL’nin üzerinde maaş alan herkesin hayat pahalılığı oranından yüzde 20 kesinti yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu gece yayınlanan Resmi Gazede’deki bilgiye göre 15 bin TL ile 30 bin TL arası maaş alanların hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 10 kesinti yapılacak. 30 bin TL üzerinde maaş alanların ise hayat pahalılığı kesinti oranı ise yüzde 20... Aralık 2023’e kadar değil Nisan 2023’e kadar geri ödenecek. Başbakan hafta içi yaptığı açıklamada kesintilerin Aralık 2023’e kadar geri ödeneceğini açıklamıştı ama Resmi Gazete’de kesintilerin Nisan 2023’e kadar geri ödeneceği belirtiliyor.

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24/07/2022 00:33