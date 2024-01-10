Hükümetten ikinci ‘ilk evim kredisi’ müjdesi

Başbakan Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada 2024 yılında tüm sektörlere ve özellikle gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceliğini ifade etti., 2024 yılının gerek yatırımlar gerek destekler konusunda 2023 yılından çok daha güzel olacağını defalarca vurguladığını ve bunların sadece laftan ibaret olmadığını gösteren yeni yılın ilk müjdelerini paylaştı.

1. Traktör ve Ekipman Alınmasına Yönelik Tarımsal Mekanizasyon Kredi Paketi

(Tarım Destek Paketi)

Tarımsal ve hayvansal üretim kapasitesinin artırılması amacıyla, kullanılmak üzere traktör ve traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek ekipman alınmasına yönelik 1.8 Milyon liraya kadar olan kredi paketimizi devreye sokuyoruz.

2. İkinci İlk Evim Kredisi Paketi

24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuru ile ilk defa konut sahibi olacak gerçek kişilerin konut alımları için oluşturulan “İlk Evim Kredi Paketi”’ açıklanmıştık. Yoğun ilgi gören kredi paketi kapsamında 307 milyon TL kredi kullandırılarak, 262 yurttaşımız ev sahibi yapmıştık.

Bu kredi paketine gelen yoğun ilgiyi göz önüne alarak, ikinci “İlk Evim” Kredi Paketini hayata geçirdik.

İkinci ilk Evim Destek Paketini de başlatıyoruz. 1.6 Milyon Üst limiti olan kredi paketimiz tüm halkımıza hayırlı olsun.

Kredi paketlerimizin detayları aşağıda sunulmuştur.

Traktör ve Ekipman Alınmasına Yönelik

Tarımsal Mekanizasyon Kredi Paketi

Tarımsal ve hayvansal üretim kapasitesinin artırılması amacıyla, bu sektörlerde kullanılmak üzere traktör ve traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek ekipman alınmasına yönelik kredi paketi hazırlanmıştır.

Paket kapsamında kullandırılacak kredi 60 ay vadeli olup, aylık eşit taksitli veya faaliyet alanına göre çiftçi ve hayvancımızın tercihi çerçevesinde, 3-6-12 ayda bir eşit taksit ödemeli olacaktır.

Kredi limiti;

• Kuru tarım ve hayvancılık faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.500.000.-TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i,

• Sulu tarım faaliyeti faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.000.000.- TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i,

• Traktöre monte edilebilecek ekipman için 300.000.TL’yi geçmemek üzere satın alınacak ekipman değerinin %100’ü, kadar olacaktır.

Kredi aylık yüzde 2,25, yıllık yüzde 27 sabit faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Bu krediler için Bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacaktır. Kredi pul vergisinden de muaf tutulacaktır.

Başvuruda Bulunulabilecek Bankalar:

Albank Ltd.

Asbank Ltd.

Creditwest Bank Ltd.

K. İktisat Bankası Ltd.

K. Kapital Bank Ltd.

K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd.

Limasol Türk Koop. Bankası Ltd.

Novabank Ltd.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T. İş Bankası A.Ş.

Türk Bankası Ltd.

Universal Bank Ltd.

Yakın Doğu Bank Ltd.

II. İlk Evim Konut Kredisi Paketi

24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuru ile ilk defa konut sahibi olacak gerçek kişilerin konut alımları için oluşturulan “İlk Evim Kredi Paketi”’ açıklanmıştı. Yoğun ilgi gören kredi paketi kapsamında 307 milyon TL kredi kullandırılarak, 262 yurttaşımız ev sahibi yapılmıştır.

Bu kredi paketine gelen yoğun ilgi göz önüne alınarak, KKTC Merkez Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde, yeni bir “İlk Evim” Kredi Paketi oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu kredi paketinden;

• KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan,

• Hane geliri 155.000.-TL’yi geçmeyen,

KKTC vatandaşları yararlanacaktır.

Söz konusu kredi

• Aylık eşit taksitli ve azami 120 ay(10 yıl) vadeli ve

• 1,6 milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak konutun değerinin azami %80’i

kadar olacaktır.

Kredi faiz oranı bugün itibarıyla aylık %1,75, yıllık %21 olacaktır.

Bu krediler için Bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacaktır. Bu kredi ile satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacaktır.

Başvuruda bulunulabilecek bankalar:

Albank Ltd.

Asbank Ltd.

Creditwest Bank Ltd.

K. İktisat Bankası Ltd.

K. Kapital Bank Ltd.

K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd.

Limasol Türk Koop. Bankası Ltd.

Novabank Ltd.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T. İş Bankası A.Ş.

Türk Bankası Ltd.

Universal Bank Ltd.

K. Vakıflar Bankası Ltd.

Yakın Doğu Bank Ltd.