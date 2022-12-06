'I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi' Mayıs'ta

“I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi” ile “Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi”, 16 Mayıs Salı ve 17 Mayıs Çarşamba günleri yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliği ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda organize edilen kongre ve sergi Acapulco Otel’de yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş” temasının ele alınacağı ve katılımın ücretsiz olacağı kongre, iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açık olacak.

Farklı ülkelerden katılımlar için online oturumlara, bilimsel araştırmaların yanında eğitim kurumlarında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalara ve elde edilen dönütlere de yer verilecek olan kongre için 27 Mart Pazartesi gününe kadar özet bildiri kabul edilecek.

Kongreye bildiri göndermek isteyenlerin https://www.ciu.edu.tr/tr/uluslararasi-pozitif-okullar-ve-iyi-olus-kongresi bağlantısından detaylı bilgi edinebileceği kaydedildi.

-“Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi”

“Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması” sergisinin açılışı da 16 Mayıs Salı günü yapılacak.

Okul Öncesi, İlkokul 1-2-3. Sınıf, İlkokul 4. Sınıf ve 5. Sınıf, Ortaokul, Lise / Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi kategorilerinde ödüllerin verileceği yarışma için başvurular, 15 Aralık–3 Nisan tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’nde kabul edilecek.

Yarışmanın ödül töreni de 16 Mayıs Salı günü yapılacak.

Kongre kapsamında 16 Mayıs Salı ve 17 Mayıs Çarşamba günleri 15.00- 18.00 saatleri arasında düzenlenecek eğitime katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından katılım belgesi verilecek.

Eğitimlere başvurular konusunda ilerleyen dönemde Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından duyuru yapılacak.

Kongrede bildiri sunmayacak öğretmenler de bu eğitimlere katılıp belge almaya hak kazanacak.

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06/12/2022 10:06