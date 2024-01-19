İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bir yasa tasarısı ile bir yasa önerisini onayladı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bir yasa tasarısı ile bir yasa önerisini onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki; “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili, Sn. Hasan Küçük)”, “Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi ve oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi daha sonra, “Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayarak madde madde görüşmeye başladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, daha sonra “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamlayarak madde madde görüşmeye başladı. Komite bu Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine de bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak, “Hukuk Dairesi ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Dairesi, Muhaceret Dairesi, Başsavcılık ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı.