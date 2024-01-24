İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyetinin TBMM’deki temasları devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) temaslarına devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyet onuruna, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem tarafından yemek verildi.

Cumhuriyet Meclisi heyetinin gün içerisinde, TBMM Dışişleri Komisyonu ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile görüşmeler yapması bekleniyor.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyetinde, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yanı sıra CTP Milletvekili Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyetinin, temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.