İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplanarak, gündemindeki yasa tasarılarını görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini tamamlayarak madde madde görüşmeye başladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi, Konut Edindirme Birimi, Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.