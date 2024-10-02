İdari Komite, Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplanarak Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

“Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam eden tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Özel Hastaneler İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kan Bankası, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden (TKÖD) yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.