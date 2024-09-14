“İlk 11'de sürekli başlaması zor” diyen Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi

Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Cumartesi saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu.

Ancelotti geçtiğimiz gün Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan hoca ayrıca, "Arda orta sahada oynayabilir. Bunu çalışmamız lazım çünkü daha önce hiç denemedik" demişti.

Marca'da yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'e Real Sociedad karşısında ilk 11'de şans verecek.

Haberde yer alan dizilişe göre Arda Güler, 3'lü orta sahanın solunda görev yapacak.

Arda Güler'in orta sahadaki partnerleri ise Modric ve Valverde olacak.

Real Madrid'in hücum hattında ise Vinicius, Mbappe ve Rodrygo forma giyecek.