İnşaat Sektöründe Kriz: Yüzlerce İşçi İşten Çıkarıldı, Mali Çöküş Kapıda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat sektörü büyük bir krizle karşı karşıya.

Meclisgen geçen yeni yasalar ve Güney Kıbrıs'ta yapılan tutuklamalar nedeniyle, birçok inşaat şirketi yüzlerce işçiyi durdurma kararı aldı. Bu durum, ülkenin en dinamik sektörlerinden biri olan inşaatın dizlerinin üzerine çökmesine neden oldu.

İnşaat şirketlerinin toplu işten çıkarmaları, özellikle 3. dünya ülkelerinden gelen işçileri etkiledi. Durdurulan işçilerin büyük bir kısmı bu ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor ve bu durum hem işçi hem de işveren cephesinde derin bir belirsizlik yaratmış durumda.

Bu gelişmeler yalnızca iş gücünü değil, aynı zamanda devletin gelir akışını da olumsuz etkiledi. Özellikle tapu vezneleri, ev satışlarından elde edilen gelirlerle adeta para basıyordu. Ancak inşaat sektöründeki bu çöküşle birlikte, tapu veznelerinde işler neredeyse durma noktasına geldi.

Uzmanlar, sektörün toparlanmasının zaman alacağını ve ekonomik etkilerin sadece inşaatla sınırlı kalmayarak birçok farklı sektörü de etkileyeceğini öngörüyor. Yetkililerden krizin çözümüne yönelik acil adımlar atılması bekleniyor.