Inter, Arsenal'i Hakan'la yıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında İtalya ekibi Inter, konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal'i milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
07/11/2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun bu haftasında Inter, Arsenal'ı ağırladı.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter, milli sutbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 45+3. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Devler Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini alan Inter, puanını 10 çıkardı. Dev organizasyonun 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini yaşayan Arsenal ise 7 puanda kaldı.
Takımını 3 puanı getiren golü atan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı,07/11/2024 10:42