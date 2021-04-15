İskele Tapu Dairesi’nde Pozitif Vaka!

İskele Tapu Dairesi’nde görevli bir memurun koronavirüse yakalandığı belirlendi. PCR testi pozitif çıkan memurun çok sayıda temaslı olduğu belirtildi.

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15/04/2021

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İskele Tapu Dairesi’nde Pozitif Vaka!

İskele Tapu Dairesi’nde görevli bir memurun koronavirüse yakalandığı belirlendi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre, PCR testi pozitif çıkan memurun çok sayıda temaslı olduğu  öğrenildi.

Önlem amaçlı kapatılarak işlemlere ara verilen İskele Tapu Dairesi’nde görevli tüm personele PCR testi yapılacak.

İskele Kaymakamlığı içerisinde hizmet veren Tapu Dairesi’nin çok küçük bir oda olduğu belirtildi.

15/04/2021 10:49
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TAGS: İskele Tapu Dairesi
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