İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Komite’nin aldığı karar doğrultusunda, yaşlı bakımevlerini ve cezaevini ziyaret edecek kişilerin son 24 saat içerisinde yapılmış olan negatif Koronavirüs testlerini ibraz etmek zorunda olduğu bildirildi.

Açıklamada, okullardaki pozitif vaka ve temas protokolüne işaret edilerek, "Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir" denildi.

Öğretmenin temaslı olması durumunda ise tam aşılı öğretmenlerde semptom takibi yapılacağı belirtilen açıklamada, öğretmenlerin maskeli olarak hayatlarına devam edeceği bildirildi. Öğretmenlerin semptomları olmaması halinde 5'inci gün Antijen testlerini yaptıracakları da aktarıldı. Eksik veya aşısız öğretmenlerin ise 7 gün izole olacaklarını, karantina sonunda Antijen testlerini yaptıracakları kaydedildi. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonlarının sona ereceği, her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptırmak zorunda oldukları da bildirildi.

PCR test sonucu pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin izolasyon sürecinin 7 gün olduğunu da belirtilen açıklamada, karantinanın bitiminde hastalara kontrol amaçlı PCR testi yapılacağı, pozitif çıkması halinde ise karantina süresinin 10'uncu günde sonlanacağı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, 4-6 yaş arası okul öncesi sınırlarda Koronavirüs pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp, uygulanmadığı dikkate alınarak, temas durumunun değerlendirileceğini ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin kararlarına da dikkat çekildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan özet kararlar şöyle:

1- ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

A- Covid-19 testi aranmaksızın geçiş yapacak kişiler

- Comirnaty(Pfizer/Biontech), Vaxzevria(Astrazeneca) ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişiler.

-Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişiler.

B) Son 7 günlük negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

-Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden aşısız kişiler

C)Son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

-Hiç aşı yaptırmamış kişiler

-12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler.

2- Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edeceklerdir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yapacaklardır.

-PCR test sonucu Pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin izolasyon süreci 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 uncu günde sonlandırılır .

- 4-6 yaş arası okul öncesi sınıflarda covid-19 pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınarak temas durumu değerlendirilecektir.

3- Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar.

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02/03/2022 21:22