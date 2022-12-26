İşte kazanan muhtarlar
26/12/2022
Lefkoşa bölgesinde kazanan muhtarlar
D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR MUSTAFA EĞMEZ
D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH. GÜLÇİN ERSOY
D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR MÜRÜDE ERZEN
D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ. AHMET İSPİROĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH. AHMET ONBAŞI
D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH. MUSA SUİÇMEZ
D.MENLİK - AKINCILAR - CİHANGİR ULAŞ SOLAKAY
D.MENLİK - AKINCILAR - ÇUKUROVA YUSUF SOFU
D.MENLİK - AKINCILAR - DEMİRHAN CEMİL ŞENSOY
D.MENLİK - AKINCILAR - DİLEKKAYA AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI
D.MENLİK - AKINCILAR - DÜZOVA YILMAZ YILMAZOĞULLARI
D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ AHMET YANIKER
D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY MUHİDDİN MİRALAY
D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ HALİL KARASOY
D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ. AHMET HALİTOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ SONER GÖYMEN
D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY ARİF OKCU
D.MENLİK - AKINCILAR - SARAY MAH. DANİŞ AŞICI
D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ. YILMAZ KOLOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY MEHMET İYİCİ
D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER ALİ EMİR
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GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY FEHMİ SOYKAN
GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH. ÖMER MENDERES
GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH. MELEK ARABACIOĞLU
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LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH. OSMAN YAKUP MULLAHALİL
LEFKOŞA - ARABAHMET MAH. ALİ SARI
LEFKOŞA - AYDEMET MAH. EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO
LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH. TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU
LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH. NUTKU KARSU
LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH. AYŞE BAŞARANEL
LEFKOŞA - HASPOLAT TALİP ÖZDEMİR
LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH. MESUT KAZIK
LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH. HÜSAMETTİN ÇOLLO
LEFKOŞA - KIZILAY MAH. NESRİN GÜVENER
LEFKOŞA - KUMSAL MAH. SEZGİN GÜÇLÜ
LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH. FAYIK TAŞEL
LEFKOŞA - SELİMİYE MAH. MUSTAFA MESUTOĞLU
LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH. AYŞEN HAMİTOĞLU
LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU
Mağusa bölgesinde kazanan muhtarlar
Çayönü: Ferdi Amasyalı
Güvercinlik: Hüseyin Ünal
İncirli: Muhammet Mustafa Yeşilleme
Türkmenköy: Ayşe Korol
Gazimağusa Anadolu Mahallesi: Ali Buruk
Gazimağusa Canbulat Mahallesi: Metin Delideniz
Gazimağusa Çanakkale Mahallesi: Abbas Mendeli
Gazimağusa Dumlupınar Mahallesi: İmer Çavuşoğlu
Gazimağusa Harika Mahallesi: Cemalettin Balkanlı
Gazimağusa Karakol Mahallesi: Tamer Tunç
Gazimağusa Lala Mustafapaşa Mahallesi: Tuncay Yahyaoğlu
Mutluyaka: Buran Dirensoy
Gazimağusa Namık Kemal Mahallesi: Hüseyin Aktunç
Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi: Eyup Karadaş
Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi: Rifat Sevindik
Gazimağusa Sakarya Mahallesi: Mustafa Sarp
Gazimağusa Suriçi Mahallesi: Nevin Fenercioğlu
Gazimağusa Tuzla Mahallesi: İbrahim Umay
Gazimağusa Zafer Mahallesi: Ali Yeşil
Çınarlı: Serkan Poyrazlı
Görneç: Mehmet Şah
Kurudere: Bülent Şengül
Nergisli: Okan Helvacı
Pınarlı: Güner Kırgız
Serdarlı: Ahmet Serdar
Sütlüce: Hüseyin Kaptan
Ulukışla: Erdal Özata
Yamaçköy: Ahmet Toprak
Akdoğan: İsmail Kozanoğlu
Aslanköy Adil Onalt
Dörtyol: Salih Erel
İnönü: Mehmet Depreli
Korkuteli: Fettah Karakuzu
Paşaköy: Ali Göktürk
Turunçlu: Hüseyin Samancıoğlu
Vadili: Tüner Öksüzoğlu
Tatlısu Aktunç Mahallesi: Şengül Pala
Tatlısu Küçükerenköy Mahallesi: Ümüt Karlankuş
Tatlısu Yalı Mahallesi: Leyla Güvenlier
Alaniçi: Cemal Yıldız
Mormenekşe: Saim Aytürk
Yeniboğaiçi Şehitler Mahallesi: Olsan Karabardak
Yeniboğaziçi: Naif Onbaşı Yavuz
Yıldırım: Osman Birşen
Girne'de kazanan muhtarlar
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ARAPKÖY TUNCAY BALKAYA
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ÇATALKÖY HÜSEYİN AKIŞ
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ESENTEPE GÜNAY TAKATUKA
ÇATALKÖY-ESENTEPE - KARAAĞAÇ YILMAZ UZMANER
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DİKMEN - AŞAĞI DİKMEN MAH. EYYUP KOÇÇAT
DİKMEN - AŞAĞI TAŞKENT MEHMET ARİF YAVUZ
DİKMEN - GÖÇERİ MUSTAFA GÖÇERİLİ
DİKMEN - GÜNGÖR AYHAN DEMİRTAŞ 13
DİKMEN - KÖMÜRCÜ BURAK ELİGÖN
DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAH. HÜSEYİN BARBET
DİKMEN - YUKARI TAŞKENT DURMUŞ AŞANDIR
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GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAH. ERKAN DEDE
GİRNE - BEYLERBEYİ NİYAZİ ENGİN
GİRNE - DEĞİRMENTAŞI MAH. SALİH ODAY
GİRNE - DOĞANKÖY MAH. NİYAZİ BEDEL
GİRNE - ESKİ TÜRK MAH. TUĞÇE ÖREN
GİRNE - KARAOĞLANOĞLU MAH. HÜDAVERDİ TUTKU
GİRNE - OZANKÖY RAMADAN UZUN
GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAH ESAT ATIŞ
GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAH. HATİCE AYDIN
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LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ADATEPE MAH. ÜMİT KARDEŞLER
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ALEMDAĞ ÖMER TABUR
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - BAŞPINAR MAH. COŞKUN YILMAZ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAĞLAYAN MAH. ALS. NUREDDİN SALCI
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAMLIBEL OSMAN MISIRLISOY
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - GEÇİTKÖY BAYRAM AVCI
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ILGAZ ATİLA KAYA
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA AHMET PELİT
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KAYALAR NİZAMETDİN ÇAĞLAYAN
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOCATEPE MAH. MEHMET ALİ ELLİDÖRT
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOZAN SERKAN ALKANAT
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SADRAZAMKÖY YAKUP DİLEK
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TEPEBAŞI SERHAT KEYFİALA
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TINAZTEPE MAH. HALİL KARALAR
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TÜRK MAH. İBRAHİM SESSİZ
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAYLA MAH. AZİZ CİCİBABA
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLOVA MAH. BESİM TARANCI
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLTEPE YALÇIN KAYA
Güzelyurt bölgesi muhtarları
GÜZELYURT - AŞAĞI BOSTANCI MAH. FIRAT ARKIN
GÜZELYURT - AYDINKÖY TAMER TAYANÇ
GÜZELYURT - GAYRETKÖY SERDAR UNAL
GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAH. AHMET KOLCU
GÜZELYURT - KALKANLI KEMAL KISAOĞLU
GÜZELYURT - MEVLEVİ TURGAY YILDIZ
GÜZELYURT - PİYALE PAŞA MAH. GÜZ OSMAN BİNATLILI
GÜZELYURT - YAYLA MAH. GÜZELYURT MURAT RÜSTEMOĞLU
GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI MAH. CEMAL YABANER
GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY ERHAN CELALLER
Lefke bölgesi muhtarları
LEFKE - BADEMLİKÖY SEDAT AŞAN
LEFKE - CENGİZKÖY MAH. HÜSEYİN TURAÇ
LEFKE - GAZİVEREN ZEKİYE AKARSULAR
LEFKE - LEFKE MAH. TURGAY ÖZERSOY
LEFKE - TAŞPINAR ÖZGÜR KAÇMAZ
LEFKE - YEDİDALGA MAH. GÜNER SERGİL
LEFKE - YEŞİLIRMAK İSMET ÖZPOLAT
LEFKE - YEŞİLYURT MAH. İSMAİL GÜREN
İskele'de kazanan muhtarlar
ERENKÖY - KARPAZ - AVTEPE REZVAN İNLEN
ERENKÖY - KARPAZ - BOLTAŞLI TURGAY ARSLAN
ERENKÖY - KARPAZ - DERİNCE OSMAN KORKMAZ
ERENKÖY - KARPAZ - ERSİN PAŞA MAH. MUSTAFA ÇOBANOĞLU
ERENKÖY - KARPAZ - ESENKÖY LEVENT MİHMAT
ERENKÖY - KARPAZ - GELİNCİK AHMET TALAY
ERENKÖY - KARPAZ - KALEBURNU HALİL YEŞİLBULUT
ERENKÖY - KARPAZ - POLAT PAŞA MAH. SÜLEYMAN ÇEBİ
ERENKÖY - KARPAZ - SİPAHİ SAVAŞ ŞAHİN
ERENKÖY - KARPAZ - TAŞLICA BARIŞ AKSU
ERENKÖY - KARPAZ - YENİ ERENKÖY SAFİYE MİMAR SAYAR
ERENKÖY - KARPAZ - YEŞİLKÖY PEROL MAVİLİ
ERENKÖY - KARPAZ - ZİYAMET HACIBEY MEHMETOĞLU
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İSKELE - AĞILLAR ALİ AKKOYUN
İSKELE - ALTINOVA MUSTAFA DAĞBAŞI
İSKELE - ARDAHAN İSMAİL ÇAVDAR
İSKELE - BOĞAZ MAH. ÖZDEMİR KONURALP
İSKELE - BOĞAZTEPE MAH. OSMAN AKBALLI
İSKELE - CEVİZLİ MAH. GÖKHAN ÖZTUGAY
İSKELE - ERGAZİ HALİL FİKRET ÖZTÜRK
İSKELE - KALECİK MAH. MURAT ÖZER
İSKELE - KİLİTKAYA HAMİDE KANİZİ KÖMÜRCÜGİL
İSKELE - KURTULUŞ FİKRİ AKSÜT
İSKELE - KUZUCUK AKAN HOCA
İSKELE - MERSİNLİK MUTLU ŞEKER
İSKELE - SINIRÜSTÜ HALİL YENİGÜN
İSKELE - TOPÇUKÖY YUSUF HACIOĞLU
İSKELE - TURNALAR OSMAN KIRÇİÇEK
İSKELE - TUZLUCA ÖMER TIRAKİ
İSKELE - YARKÖY ALİ YAKAR
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MEHMETÇİK-B.KONUK - BAFRA MEHMET GÜLEÇ
MEHMETÇİK-B.KONUK - BALALAN CAFER ÖZBALALANLI
MEHMETÇİK-B.KONUK - BÜYÜKKONUK MUSTAFA DOĞAN
MEHMETÇİK-B.KONUK - ÇAYIROVA AHMET ERCÜMENT
MEHMETÇİK-B.KONUK - KUMYALI YAŞAR DEMİR
MEHMETÇİK-B.KONUK - MEHMETCİK HASAN ONBAŞI
MEHMETÇİK-B.KONUK - PAMUKLU HASAN ÇELİK
MEHMETÇİK-B.KONUK - YEDİKONUK ALİ ÜTENOĞLU