İtalyanların efsanevi golcüsü Salvatore Schillaci yaşamını yitirdi

İtalyan efsane futbolcu Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti. Schillaci'nin bir süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu.

Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti.

Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 gol ile Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.



İtalya'nın turnuvada 3. olmasında büyük pay sahibi olan Schillaci, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı.