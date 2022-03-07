İz Bırakanlar: Kamran Aziz

İZ BIRAKANLAR / Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

ECZACILAR BİRLİĞİ’NİN KURUCULARINDAN…

Kamran Aziz, 1944’te tamamladığı farmakoloji eğitiminin ardından ilk Kıbrıslı Türk kadın eczacılardan biri olarak Aziz Eczanesi’ni açtı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucularından olan Aziz’in eczanesindeki eşyaları, halen birlik binasında müze olarak düzenlenen bölümde sergileniyor. Aziz, 50’yi aşkın bestesiyle de Kıbrıs Türk folk müziğinin başlamasında öncü rol oynadı.

İşte Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk toplumuna kattıkları ve yaşam hikayesi:

Kıbrıs Türk toplumunun ilk kadın besteci ve eczacılarından olan Kamran Aziz, 1922’de, Kıbrıs'ta sıtmanın ortadan kaldırılması mücadelesiyle tanınan Dr. Mehmet Aziz'in kızıdır.

Kıbrıs hükümetinin eczacılık programında eğitim gören Aziz, 1944'te Ayşe Dana'yla beraber Kıbrıs Türk toplumunun ilk kadın eczacısı oldu.

Aziz, 1944’te tamamladığı farmakoloji eğitiminin ardından ilk Kıbrıslı Türk kadın eczacılardan biri olarak Aziz Eczanesi’ni açtı ve 1997’ye kadar burada hizmet verdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucuları arasında yer alan Aziz’in eczanesindeki eşyaları, halen birlik binasında müze olarak düzenlenen bölümde sergileniyor.

Açıldığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ta ilaçlara erişimi kolaylaştırmış olacak ülkenin ilk ecza deposunun açılma girişimine önayak olan Aziz, ancak bu girişiminde başarılı olamadı.

Aziz, 1988 yılında Kuzey Kıbrıs'ın en büyüğü olan Güç Ecza Deposu'nun kurulmasında benzer rol oynadı. Bu ecza deposu devlet ve Aziz'in de aralarında bulunduğu eczacıların ortaklığıyla kuruldu. Aziz, 1997'ye kadar bu ecza deposunun yönetim kurulunda yer aldı.

Besteleri marş gibi oldu

Genç kızların eğitim bile alamadığı 1950’li yıllarda Jale Derviş, Zeki Taner, Fikret Özgün, Vecihi Turgay ve Ahmet Anlar isimli arkadaşlarıyla ilk batı müziği topluluğu olan “Kamran Aziz ve Arkadaşları” topluluğunu kurdu. Bu arada ilk bestelerini de yapmaya başladı. 50’yi aşkın bestesiyle Kıbrıs Türk Folk Müziği’nin başlamasında öncü rol oynadı.

“Kıbrıs’ım”, “Kıbrıs’ım Sana Ne Oldu”, “Kıbrıs Zeybeği”, “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Seni Orakta Gördüm”, “Gelin Geliyor Gelin”, “Orak Zamanı Geldi” bunlardan sadece bazıları...

Birçoğu hala dillerde dolanan, bazıları da kaç nesildir marş halinde söylenen bestelerine son olarak Girne Anafartalar Lisesi marşını da ekledi.

Müzik yayınlarına 1945 yılında İngiliz Askeri Radyosu'nda başlayan Aziz, meslektaşı Jale Derviş’le birlikte batı müziğinin icrası ve öğretilmesine öncülük etti. Aziz, yabancı parçalara da sözler yazdı. Birçok ödülü bulunan Aziz’e, Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi de 2008’de özel ödül verdi.

Aziz’in, Kıbrıs Müzik Okulu, London School Of Music ve Amerikan School of Music’ten de sertifikaları bulunuyor.

Aziz, 2017 yılında akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir ay hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmesinin ertesi günü, 7 Mart 2017 sabahı, 95 yaşında hayata veda etti.

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07/03/2022 13:28