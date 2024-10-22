Jayden Oosterwolde sezonu kapattı mı? Oosterwolde kaç ay yok?

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den Fenrebahçe'ye kötü haber geldi. Sol diz ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklanan başarılı futbolcunun kaç ay oynayamayacağı merak konusu oldu. Peki Jayden Oosterwolde sezonu kapattı mı? Oosterwolde ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı...

Bir maç eksiğiyle Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Jayden Oosterwolde'den geldi.

OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI MI? | Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaptığı açıklamanın ardından oyuncunun sahalardan kaç ay uzak kalacağı merak konusu oldu. İşte Hollandalı futbolcunun sakatlığına dair detaylar...

Hürriyet'in aktardığı habere göre Jayden Oosterwolde'nin durumu ciddi.

HOLLANDA'DA AMELİYAT OLACAK | Haberde başarılı futbolcunun önümüzdeki hafta ülkesi Hollanda'ya gidip operasyon geçireceği belirtildi.

6-8 AY YOK | Jayden Oosterwolde'nin ameliyat sonrası sahalara dönüşünün 6-8 ayı bulacağı kaydedildi.

Yine haberde Oosterwolde'nin sezonu kapattığı, en iyi ihtimalle ligin son döneminde takıma döneceği ifade edildi.