Jenkins: Çok utanç verici bir durum…

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da bulunan bir yaşlı bakımevinde yaşlıların korona virüse yakalanması ve iki yaşlının vefat etmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü belirterek yaşlılarımızı korumak için hem bakımevlerini hem de devlet kurumlarını bu alanda gerekli tedbirleri almaya davet etti.

Prof. Dr. Jenkins’in açıklaması şöyle:

“Ülkemizde 6 özel ve 2 devletin olmak üzere toplam 8 bakımevi olduğunu belirten Prof. Dr. Jenkins “bu rakam devlet kurumlarının denetleyemeyeceği kadar büyük bir rakam değildir. Toplam sekiz bakımevinden bahsediyoruz, 800 bakımevinden değil. İki yıldır her fırsatta yaşlı bakımevlerinin sorunlarını gazetelere taşıdık, devlet kurumları ile görüştük ve bu sektörün çok ihmal edildiğni, onları düzenleyen yasa olmadığı için yasa dışı duruma düştüklerini anlattık. Bu durumun tehlikelerinden bahsettik.

Ne yazık ki ülkemizde aileler yaşlısını koyabilecek bakımevi bulamazken biz var olan 8 bakımevine sahip çıkamıyoruz, onları bilgi, araç gereç ve kredi ile desteklemiyoruz. Bakımevlerimiz çok sınırlı kaynakları ile, yaşlı bakımına çok da uygun olmayan aile evlerinde yaşlılara kalabalık bir ortamda bakmaya çalışıyorlar. Bakımevlerinin yer sıkıntısı vardır. Eğitilmiş personele ve bina yapmak için krediye ihtiyaçları vardır.

Çok ciddi ve uzayıp giden bir pandemic sürecinden geçiyoruz. Bakımevleri ile sürekli iletişim içinde olan, onları eğiten ve gözeten bir devlet kurumuna ihtiyacımız vardır. 2011 yılında devletin Lapta’daki bakımevi yıkıldı, her şeye para bulan hükümetler on yıldır bir bakımevini yapabilecek parayı bulamadı.

Sayın Başbakan Saner daha bir ay önce Türkiye’den gelen 100 milyon TL hibe kaynağını özel sektöre mevlit şekeri gibi dağıtırken acaba tek bir kuruş bile aktarmadığı yaşlı bakım sektörünü nasıl geliştireceğini hiç düşündü mü? Bütçede para yok diyorlar ama para geldiği zaman da bu sektör hiç kimsenin aklının ucuna dahi gelmiyor. Çok utanç verici bir durum.”

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22/08/2021 17:59