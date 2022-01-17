Jenkins: Denetim yapıldı, rapor yazıldı ama hiçbir şey yapılmadı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Hatice Jenkins, “Sınırüstü Bakımevi’ndeki

yaşlı ve hastaların sesini duyunuz artık yeter” başlıklı bir basın açıklaması yaparak, Sınırüstü Bakımevi hakkında günlerdir hem yaşlılardan hem de yaşlı yakınlarından gelen şikâyetler üstüne basına bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini ifade etti.

Gelen şikâyetler arasında en dikkat çekici olanların, yaşlıların akşam 17.00’den ertesi gün sabah 08:00’e kadar tek başlarına bırakılması, onları yatıran, temel ihtiyaçlarını gideren, ilaçlarını veren hiç kimsenin bulunmaması olduğunu belirten Prof. Jenkins, bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bakımevi yöneticisinin ise bir haftadan beri ulaşılamaz olduğu bilgisini aldıklarını söyleyen Prof. Jenkins, “Ülkemizde insan haklarını ayaklar altına alan bu durumun daha fazla devam etmemesi ve korunmaya muhtaç yaşlılarımızın istismar edilmemesi için ilgili devlet kurumlarını ve yetkilileri göreve davet ederiz” dedi.

Jenkins, özel bir vakfa ait olan ve yıllardır yönetim sorunu yaşayan bu bakımevinin hem sağlıksız ve yıkılmak üzere olan bir binası olduğunun hem de yetersiz personelle çalıştırıldığının Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2 ay önce yazılan raporlarda belirtildiğini anımsattı.

“Rapor yazmak ve bu durumları belgelemek tabii ki önemlidir ama tek başına yetersizdir” diyen Prof. Jenkins, yaşlılarımızı istismara karşı koruyacak ne gibi önlemler alındığını bilmek istediklerini kaydetti.

İki ay geçmesine rağmen değişen bir şey olmadığını ve bugüne kadar Sınırüstü Bakımevi’ni ciddi anlamda iyileştirmek için veya iyileştirilmeyecekse kapatmak için hiçbir girişim yapılmadığını, hatırlatan Jenkins, “Yapılan denetim ve yazılan rapor var olan faciayı devam ettirmek için bir onay belgesi haline geldi, oradaki yaşlılar unutuldu” dedi.

Jenkins, şu bilgileri verdi: “On beş yıl önce, TC Yardım Heyeti tarafından 40 dönümlük bir devlet arazisi üstüne inşa edilen Sınırüstü Bakımevi, özel bir vakıf olan Halk Vakfı’na bağışlanmıştı. KKTC’de ilk bakımevi binası olarak inşa edilen bu bina, bakımsızlık, denetimsizlik ve ilgisizlikten 15 yıl içinde bugünkü yıkılma aşamasına gelmiştir. Yanlış yasal zeminde hayata geçen her kurum ve kuruluş toplumda herkesi meşgul eder, kavga ettirir ve kimseye de hayrı olmaz. Ülkemizde bunların örnekleri çoktur, bunlardan bir tanesi de Sınırüstü Yaşlı Bakımevidir…

Sınırüstü Bakımevi’ni hayata geçiren devlet, EVKAF ve TC Elçiliği, toplumda çok büyük bir ihtiyaç olan bu yatırımı sürdürülebilir yasal bir zeminde yapmadıkları, kurumsallaşamayan, yönetim kurulu olmayan, şeffaf ve hesap verebilirlikten uzak özel bir vakfa devredip bu kurumun geleceğini ta başında tehlikeye atmışlardı. 15 yıl bir aile işletmesi gibi yönetilen Sınırüstü Bakımevi bugün yolun sonuna gelip de kurtarılmayı beklerken, devlet yetkilileri ve EVKAF da bu kadar yıl göz yumdukları bakımevinin sorumluluğunu almamak için direniyor. Ne yazık ki olan hiçbir suçu olmayan, korunmaya muhtaç kimsesiz yaşlı ve hastalara oluyor. Bunu kabul edemeyiz, İskele Belediyesi’ni, Sosyal Yardım Dairesi’ni, Sağlık Bakanlığı’nı ve EVKAF’ı görevlerini yerine getirmeye ve yaşlılarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

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17/01/2022 17:53