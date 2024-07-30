Judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 81 kg'da temsil eden judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda Japonya'dan Takonari Nagase'ye altın skorda mağlup olarak oyunlara veda etti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, Askerbii Gerbekov yenip son 16 turuna yükselmişti. Albayrak, bu turda Japon rakibine malup oldu.

ALBAYRAK SON 16'DA VEDA ETTİ

Türkiye'yi erkekler 81 kg'da temsil eden judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda Japonya'dan Takonari Nagase'ye altın skorda mağlup olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Albayrak, Japon rakibine Tokyo 2020'de son 32 turunda da kaybetmişti.