Kamiloğlu Hastanesi ve Çalışanlarından Anlamlı Yardım

Kamiloğlu hastanesi ile çalışanlarından, depremzedeler için nakdi yardım desteği

Kamiloğlu hastanesi, doktorları ve çalışanları bağış olarak toplanan 221 bin liralık nakdi yardımı depremden etkienerek KKTC'ye gelen depremzedelere iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine iletti.

ZOR ZAMANLARDA GÖNÜLLÜ VERDEĞİ DESTEĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu hem hastane yönetimine hem katkıda bulunan tüm personele içten teşekkürlerini ifade etti. Alınteriyle, demekle kazanılan maaşlardan yapılan bu bağışın çok değerli olduğunu, Kıbrıs Türklerinin bu zor zamanlarda gönüllü verdiği desteği hiç unutmayacağını sözlerine ekledi.

Kamiloğlu Hastanesi sahibi Dr. Kemal Kamiloğlu ve beraberindeki doktorlardan oluşan heyet büyükelçiliği ziyaret ederek,Hastane ve Çalışanların katkıları ile topladıkları 221 bin TL yardım çekini depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na taktim etti.

DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Kamiloğlu hastanesi yönetim kurulu başkanı Dr. Kemal Kamiloğlu,Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

YAPILAN YARDIMLARI VİCDANİ BORÇ OLARAK BİLİYORUZ

Bu nedenle, depremde etkilenen ve şu anda KKTC' de hayatlarını idame ettirmeye çalışan kardeşlerimizin Kamiloğlu Hastanesi, doktorları ve çalışanları olarak acılarını paylaşıyor ve yaralarına merhem olmak üzere yaptığımız bu yardımı vicdani bir borç olarak görüyoruz. Bu vesile ile asrın deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyor ve Allah’tan Anavatan Türkiye'mize böyle büyük acıları bir daha yaşatmamasını temmeni ediyoruz.

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17/03/2023 12:30