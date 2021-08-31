Kaplumbağaları Koruma Derneği, acil durum ekibi oluşturmak istiyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, acil durum ekibi oluşturmak istediklerini açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Suriye kıyılarında yaşanan kaygı verici yağ sızıntısının Akdeniz’i büyük oranda etkilemesini bekledikleri kaydedildi.

Ada’nın bu yıl İsrail kıyılarından yayılan bir yağ sızıntısından hâlihazırda kötü şekilde etkilendiği belirtilen açıklamada, herkesin el ele verip, birlikte hareket ederek, katranı belirli oranda toplamayı başardıkları belirtildi.

“Şu anda kıyılarımızı tehdit eden miktar bazı kaynaklarca o zamankinin neredeyse 10 katı olarak açıklandı. Eğer şu anda denizdeki yağ adamız kıyılarına vuracak olursa, maalesef sonuçları doğal hayat için çok korkunç olacak. Özellikle, sahillerimizde halen yuvalarda olan ve açık denize ulaşmaya çalışacak yavru kaplumbağalar için durum çok riskli. Kaplumbağa koruma çalışmalarında 30 yılı aşkın tecrübemiz, 5 adet arazi aracımız ve alanları çok iyi tanıyan tecrübeli ekibimizle bu felaketin etkilerini azaltmaya yönelik girişimleri desteklemeye ve/veya yönlendirmeye hazırız.” ifadeleri kullanılan açıklamada, asgaride amaçlarının petrolün sahillere ulaşması halinde sorumluluklarında olan sahillerdeki yavruların güvenliğini sağlamak; genel olarak da tüm bölgelerde Çevre Koruma Dairesi ve diğer sorumlu kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde tüm deniz yaşamını ellerinden geldiğince korumak olduğu kaydedildi.

Henüz vakit varken, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, sahillerde bu felaketle kimlerin savaşacağını bilip, acil durum ekibi oluşturmak istedikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bizlere Facebook/Instagram/E-mail/1188 kısa numarası/05338725350 numaralarından ulaşarak, adınızı, hangi bölgede kaldığınızı ve hangi sahillere ulaşımınız olduğunu ve irtibat detaylarınızı bizimle paylaşırsanız, ihtiyaç durumunda sizinle hemen iletişime geçerek bu felakete karşı el ele mücadele edebiliriz.”

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31/08/2021 18:03