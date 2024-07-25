Karadağlı futbolcu Stefan Savic, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de forma giyen savunma oyuncusu Savic, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

Trabzonspor'a geldiği için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Karadağlı oyuncu, "Taraftarlarımızı gördüm, oldukça heyecanlıyım, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Savic, transfer sürecine ilişkin gelen soru üzerine, "Süreç biraz uzundu ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel uçakla yolcuğu sırasında "Bize her yer Trabzon" sloganını kullandığı hatırlatılan Savic, teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştüğünü ve sezon başında büyük bir beklenti ile sezona başladıklarını aktardı.

Taraftarlara üçlü çektiren Savic, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.