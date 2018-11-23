Kaza faturası 350 bin TL

(Kamalı Haber) - Lefkoşa- Girne anayolunda dün gece saat 03.15’te alkollü olan 22 yaşındaki Ali Saygın Altınöz, sağ şeritte aşırı süratli bir şekilde seyrederken, önündeki araca çarpmamak için sol şeride geçip, bir polis aracına çarptı. Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görev yapan polis memuru İlham Akal olayla ilgili bulguları aktardı. Akal, 23 Kasım’da saat 03.15 raddelerinde Lefkoşa-Girne Anayolunda 3-4 kilometreleri üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeritte Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli ve nefesinde 89 promil alkol tesiri altında seyreden Lefkoşa'da sakin Ali Saygin Altınöz’ün yönetimindeki 31 HJ 941 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün şerit değiştirirken, dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Lefkoşa'da sakin polis memuru Tamer Tunçbilek KECECİOĞLU’nun yönetimindeki RHA 4110 plakalı Ford marka salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmi ile çarptığını mahkemeye aktardı. Akal, çarpmanın etkisyle ileriye doğru savrulan RHA 4110 plakalı araç yolun sol kismında toprak alan içerisinde bulunan akasya ağacina sol ön kısmi ile çarptığını belirtti. Akal, kaza sonucu yaralanan RHA 4110 plakalı araç sürücüsü ve 31 HJ 941plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa'da sakin 21 yaşındaki Berna Güler’in Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alındığını söyledi. Akal, Berna Güler’in köprücük kemiğinin kırık olduğunu ve yaralıların hayatı tehlikesi olmadığını mahkemeye aktardı.

Kazada RHA 4110 plakalı araca 100 bin TL’nin yanı sıra 30 bin Euro değerindeki radar cihazına ciddi hasar meydana geldiğini, 31 HJ 941 plakalı araca ise 70 bin TL tahmini hasar olduğunu belirtti. Ali Saygin Altınöz’ün TC vatandaşı ve üniversitede ikinci sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Akal, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Ali Saygın Altınöz, sağ şeritte seyreden Alto’ya çarpmamak için sol şeride geçtim. O araca çarpsaydım, çok daha büyük hasar oluşacaktı. 30 bin Euro’yu ödemeye çalışacağım. Aşırı sürat yapmam suç ama önümde seyreden Alto’ya çarpmamak için sol şeride geçtim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 4 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi