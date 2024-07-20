20 Temmuz 1974... Kıbrıs Türkleri varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden birine uyandı. Sabah 06.05'te paraşütlüler gökyüzünde süzüldü... Karaya ayak basıp zulme dur diyen Kahraman Türk askeriydi.

Bugün Ada'da huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

20 TEMMUZ, TÖRENLERLE KUTLANIYOR

Kıbrıs’ta 20 Temmuz 1974 Barış Harekatının 50’nci Yılı dün gerçekleştirilen Şafak Nöbeti ve diğer özel etkinlikler ile kutlanıyor.

- 20 Temmuz 1974’te gemilerle çıkartma yapılan Yavuz Çıkarma Plajı’nda dün Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, Ferhat Göçer ve diğer ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve “Şafak Nöbeti” etkinliği yapıldı.

- Bugün Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gösteri uçuşu ve F-16 uçakları ile muharip uçak geçişi olacak.

- 50 gemi ve 12 deniz-hava vasıtası ile Denizde Geçit Töreni ve savaş gemileri halkın ziyaretine açılıyor.

- 50 pare top atışı,

- 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nde 50’nci Yıl Sergisi açılışı yapılacak.

TC Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde 16 Türk savunma sanayi şirketinin ürünleriyle yer alacağı “Kıbrıs’ta ‘Barış’ın 50’nci Yılında Savunma Sanayii Sergisi” açılacak.

Lefkoşa’da düzenlenecek sergi 19-21 Temmuz tarihleri arasında gezilebilecek.

- Dün ayrıca AKINCI TİHA’ları Lefkoşa’da gösteri uçuşu yaptı, Mecliste resepsiyon verildi.