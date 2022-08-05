Kıbrıs Gazetesi’nde maaş krizi!

Son dönemlerde ciddi bir tiraj ve reklam kaybı yaşayan Kıbrıs Medya Grubu’nda maaşlar bu ay ödenemedi. Yaklaşık bir buçuk yıldır Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımı yapılmayan personel ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Emekli olmak isteyen personel olamıyor, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel yaralanamıyor. Gazete gelirinin gazetenin maaş ve benzeri giderlerine değil aile için harcanması “iş kadını” olarak çeşitli görüşmeler yapan Neriman Nur Nadir’in reklam gelirlerini pahalı şahsi harcamalarında kullanması, lüks tatiller yapması maaş alamayan personelin sabrını taşırdı.

Asil Nadir’in maaş ödemek için personele “Nur Nadir’in ev satmasını bekliyorum” dediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı öğrenilirken bir haftadır tatilde olan Neriman Nur Nadir’e personel ulaşamıyor.

Daha önce Basın-Sen’in örgütlü olduğu Kıbrıs Gazetesi’nde en güçlü basın sendikası kapı dışarı edilmiş ve personele Kıb-Sen adı altında sarı sendika kurdurulmuştu. Şimdi örgütlü olarak hakkını arayamayan personel, bireysel olarak olmasa da kapalı kapılar ardında seslerini yükseltmeye başladı. Bu arada gazetenin radyo ve televizyonla birlikte satılması için Asil Nadir, Türkiye merkezli bazı firmalarla görüşme yapıyor.

Kısa bir süre önce Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs Medya Grubu’na 2 milyon dolar teklif etmiş ancak “en az 6 milyon dolar” diyen Asil Nadir tarafından reddedilmişti. Bir dönem Kıbrıs Türk medyasında amiral gemisi olarak adlandırılan Kıbrıs Medya Grubu, Bilge Nevzat sonrası kötü mali yönetim, yanlış stratejiler, gereksiz harcamalar ve gruba gelen reklam gelirlerinin gelişi güzel harcanması nedeniyle büyük bir mali çöküntü içerisinde.

Borç almayı deneyen ancak başarılı olamayan Asil Nadir’in çareyi daha önce “burası Kıbrıs Türkünün ve hep öyle kalacak” dediği Kıbrıs Gazetesi’ni şimdi Türkiye’deki işletmelere satmak için çaba harcadığı öğrenildi.

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05/08/2022 13:55