Kıbrıs genelindeki 5G anlaşması onaylandı

Ada genelinde 5G bandı kullanılarak dijital yayına geçilecek anlaşma onaylandı

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19/11/2021

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Kıbrıs genelindeki 5G anlaşması onaylandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in Ada çapında 5G sinyallerinin kullanıma sunulmasının önünün açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

BM Barış Gücü sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yayıncılık ve Telekomünikasyon Teknik Komitesi’nin yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkan anlaşma uyarınca, AB’nin de desteğiyle televizyon verici frekansları 700 megaherz (MHz) bandından çıkarılarak analogdan dijital yayına geçirilecek, eski 700 MHz’lik frekans bandı da 5G mobil hizmetlere ayrılacak.

Açıklamada, bu önemli anlaşmanın, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar tarafından imzalandığı belirtildi.

 

19/11/2021 12:44
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TAGS: Kıbrıs, 5G, anlaşma, BM
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