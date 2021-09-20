“Kıbrıs Rallisi” Başlıyor

Bu yıl 49’uncusu gerçekleştirilecek olan “Kıbrıs Rallisi”nin, 24 Eylülde Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki “Eleftheria Meydanı”nda, saat 19.00’da başlayacağı bildirildi.

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20/09/2021

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“Kıbrıs Rallisi” Başlıyor

Bu yıl 49’uncusu gerçekleştirilecek olan “Kıbrıs Rallisi”nin, 24 Eylülde Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki “Eleftheria Meydanı”nda, saat 19.00’da başlayacağı bildirildi.
Haravgi gazetesi, ralliye katılacak araçların “Eleftheria Meydanı”nın kuzeyinden yola çıkarak “Rigenis Caddesi”nden geçip “Solomu Meydanı”na gideceklerini ve buradan da Eğlence bölgesine doğru gideceklerini yazdı.
Haberde, rallinin kazananlarının Pazar günü yine “Eleftheria Meydanı”nda, saat 18.00’de düzenlenecek törenle ödüllerini alacağı belirtildi.

20/09/2021 12:07
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TAGS: Eleftheria Meydanı, kıbrıs rallisi, haber, kıbrıs
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