Kıbrıs Türk tarafından BM'ye 6 maddelik öneri
28/04/2021
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre'de Birleşmiş Milletler’e 6 maddelik bir öneri dizisi sundu.
Kıbrıs Türk tarafının BM’ye yaptığı öneri şöyle:
1-Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak.
2- Sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli bir müzakere sürecini başlayacak.
3- Müzakerelerde mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri ve AB konuları ele alınacak
4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek
5- Devletler bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.
6-Anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek.