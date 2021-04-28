Kıbrıs Türk tarafından BM'ye 6 maddelik öneri

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre'de Birleşmiş Milletler’e 6 maddelik bir öneri dizisi sundu.

Kıbrıs Türk tarafının BM’ye yaptığı öneri şöyle:

1-Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak.

2- Sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli bir müzakere sürecini başlayacak.

3- Müzakerelerde mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri ve AB konuları ele alınacak

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek

5- Devletler bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.

6-Anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek.

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28/04/2021 19:08