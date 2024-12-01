Kıbrıs ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseylerinden 2025 için ortak adım

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, İstanbul’da bir araya gelerek sağlık turizmi alanında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında sağlık turizmini daha da geliştirmek amacıyla 2025 yılına yönelik stratejik yol haritası belirlendi.

Konseyden verilen bilgiye göre, toplantıda, sağlık turizminin büyüme potansiyeli, bölgesel iş birliği fırsatları ve global rekabette güçlenmek için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde artan cazibesine dikkat çekerek, Türkiye ile yürütülecek ortak projelerin her iki ülkenin ekonomisine ve sağlık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

-"Yakalanacak sinerji uluslararası arenada gücümüzü artıracak",

Dr. Köksal Holoğlu ise Türkiye’nin sağlık altyapısındaki gelişmişliği ve uluslararası hasta kabulündeki başarısına değinerek, Kuzey Kıbrıs ile yakalanacak sinerjinin uluslararası arenada daha güçlü bir duruş sergilenmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

-Ortak tanıtım kampanyaları yapılacak

İki başkan, 2025 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için hem yerel hem de uluslararası düzeyde yeni projeler başlatılacağını belirtti. Ayrıca, ortak tanıtım kampanyaları, eğitim programları ve sağlık turizmi fuarlarında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.