KKTC Masa Tenisi Takımı İlk Kez Türkiye Liglerinde

SAYTEV sponsorluğunda kurulan KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği Masa Tenisi Takımı Türkiye Kastamonu ilçesinde yapılan terfi müsabakalarını başarı ile tamamladı ve ülkemiz ilk kez Türkiye masa tenisi liglerine katılma şansını yakaldı.

Sponsorluğunu SAYTEV’in üstlendiği Masa Tenisi Takımı, Türkiye’nin Kastamonu ilinde 13-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşen Terfi Ligi Müsabakaları’nda kızlar ve erkekler dallarında yarıştı.

SAYTEV’in sponsor olduğu ve hocalığını Levent Menteş Baytaroğlu ve Zekai Soyadlı’nın üstlendiği bayanlar takımı Bir ilki başardı ve ilk kez Türkiye masa tenisi liglerine katılma şansını yakaldı. ;Yağmur Aktunç,Sude köknel ,Şerif kuyucu, Selin sedat , isimlerden oluşan SAYTEV kız takımı 19 takım arasından 6 galibiyet alarak müsabakaları 5’ci olarak tamamladı. Böylece ülkemizden ilk kez bir kız masa tenisi takımı Türkiye liglerinde oynama hakkı kazandı.

Bir değerlendime yapan Genel koordinatör Şahap Aşıkoğlu, SAYTEV olarak masa tenisi sporuna destek vermelerinin amacının genç bireylere uluslararası düzeyde spor yapma şansının tanınması olduğunu belirtti. Temel vizyonun yurtiçi değil yurtdışında başarı olduğunun altını çizen Aşıkoğlu , herşeyin 5 yıllık bir stratejik plan dahilinde olduğunu ve amaçlarının her yıl bir lig atlayarak 5 yıl sonra Türkiye bayanlar süper ligin de oynamak ve orda kalıcı olmak olduğunu söyledi.