KKTC’de 107 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.783 olup, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi taburcu edildi.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 26 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

11 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.783

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 107

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 26

Yerel Vaka Sayısı: 78

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .578.307

Toplam Vaka Sayısı: 17.948

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.039

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1838

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1679

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 87

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 292

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 228

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4579

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.308

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11/09/2021 18:21