KKTC'nin güncel nüfusu açıklandı

İstatistik Kurumu, yıllık istatistiklere dayanarak ülkedeki toplam nüfusun 382.836 olarak hesaplandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada nüfusa göre, erkek nüfusu %54.4 olurken kadın oranı %45.6 olarak hesaplandı.

DOĞURGANLIK AZALDI, ANNE-BABA OLMA YAŞI ARTTI!

Verilere göre 15-64 yaş grubu toplam nüfusun %60.9’dan, %76.5’e yükseldiği belirtilirken, doğurganlık oranında düşüş görüldü. Öte yandan yıllar içinde anne-baba olma yaşlarının da yükseldiği kaydedildi. Verilere göre 1977 yılında, 28.6 olan baba olma yaşının, 2021 yılında 34.0’a, anne olma yaşının ise 25.3’ten 30.8’e yükseldiği görüldü.

ÖLÜMLER AZALDI, BEBEK ÖLÜMLERİ ARTTI

İstatistiklere göre kaba ölüm hızları binde 10 civarlarında iken 2021 yılında binde 4.4 olarak hesaplandı. Açıklamada son üç yılda Bebek Ölüm Hızları’nın ciddi bir artış gösterdiği görüldü. 2019 yılında bir yaşını tamamlamadan (0 yaşında) hayatını kaybeden 8 bebek varken, 2021 yılında bu sayının 26’ya ulaştığı görüldü. Bebek Ölüm Hızının ise aynı yıllarda (binde) 2.1’den, 7.2’e yükseldiği hesaplandı. Dönemsel olarak detaylı incelendiği zaman ise en yüksek bebek ölümlerinin Neonatal (0-27 gün) dönemde olduğu görüldü.

YAŞAM SÜRESİ

Yaşam Süresi’nin, 2011 Nüfus sayımından sonra oluşturulan hayat tablolarındaki tahminlere göre yükseldiği ve 2021 yılında kadınlar için 83.1 yaş ve erkekler için 79.0 yaş olduğu görüldü. Cinsiyete göre ölüm sayılarına bakıldığı zaman, toplam ölüm sayılarının yıllar içinde artış gösterdiği ve erkeklerin ölüm sayılarının, kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü.

BOŞANMA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ!

Kişilerin yıllara göre evlenme sayıları dalgalı bir değişim gösterse de benzer aralıklarda seyrettiği görülürken, boşanma sayılarının yıllar içinde önemli bir artış izlediği görüldü. 1977 ve 2021 yıllarının her ikisinde de evlenme sayıları 1200 civarında iken, 1977 yılında 180 olan boşanma sayısı 2021 yılında yaklaşık 5 kat artış göstererek 895 olduğu görüldü.2021 yılında en yüksek oran Lefkoşa’da görüldü

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10/10/2022 12:10