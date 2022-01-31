KKTC’nin ilk kripto para borsası Arsinex’e ilgi büyük

Arsinex dünyanın dört bir yanında eşit koşullarda, güvenlik ve hızdan ödün vermeden yatırım fırsatı vizyonuyla NorthernLAND Şirketler Grubu bünyesinde kuruldu.

Kuruluşundan bu yana kısa sürede çok yoğun ilgi gören Arsinex’in en büyük avantajlarından biri de KKTC kimliğiyle kayıt olarak kimlik doğrulama fırsatı sunması. Dünyanın sayılı borsalarında bulunan ve oldukça popüler olan “Prediction” özelliği de Arsinex’te.

Arsinex.com’da yerel bankalarla yatırım imkanıyla anlaşmalı bankalardan 7/24 yatırım yapabilme imkanının yanında; Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Tron ve daha birçok kripto para birimi kolayca alınabiliyor. Üstelik 2FA güvenlik sistemi ve gelişmiş blokzincir ekosistemi sayesinde hesaplar en üst düzey güvenlikle korunuyor.

444 44 05 numaralı telefondan Canlı Destek ekibi sayesinde anında iletişime geçerek kriptoparaya dair bütün sorularınıza cevap alabilir ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

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31/01/2022 19:58