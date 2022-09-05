Klasikler, Ermataş-Vitra Rallisi’nde buluştu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor.

Bu yılın sekizinci etkinliği ve dördüncü rallisi olan “Ermataş-Vitra Klasik Otomobil Rallisi”, geçtiğimiz Pazar günü (4 Eylül 2022) yapıldı. Ermataş Limited ’in distribütörlüğünü yaptığı Vitra’nın sponsorluğunda yapılan ralli, Karaoğlanoğlu’nda bulunan Ermataş Ltd. önünden başladı. 33 klasik aracın start aldığı rallide ekipler Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Geçitköy, Çamlıbel, Kılıçarslan, Yılmazköy, Şirinevler, Göçer ve Gönyeli istikametinde, 3 Sabit Hız Testi (SHT) geçerek, Hamitköy’de bulunan Johnny Rockets Restaurant’a ulaştılar.

KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan ve toplamı yaklaşık 75 kilometre olan 3 Sabit Hız Testi’nin tamamlanmasının ardından hep birlikte öğle yemeği yenildi. Öğle yemekleri de yenildikten sonra Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Ermataş Mağazası’nda finiş ve ödül töreni yapıldı.

Dernek üyelerine, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 2.25 kat sayı üzerinden puan veren rallide 3 SHT sonunda 1972 model Mercedes SL350 ile yarışan Salih-Yonca Çeliker çifti birinciliğe ulaşmayı başardı. İkili ayrıca G Klasmanı, Çiftler klasmanı ve Mercedes Kupası’nda da birinci olan ekipti. 1983 model Mercedes 123 ile yarışan Ertan-Ayşe Namlı çifti ikinci olurken, ikili H Klasmanında birinci olmayı başardı. Genel Klasman üçüncüsü ise 1979 model Mercedes SL350 ile yarışan Ali-Pembe Kelebek çifti oldu. Bu 3 ekip Genel Klasmanın yanı sıra çiftler ve Mercedes Kupası podyumunu da oluşturdu.

Klasik severlerin araçlarının yaşlarına göre ayrılan klasmanların yanı sıra marka kupalarında da dereceye girenlere yapılan ödül töreni ile kupaları takdim edildi. Ödülleri, Ermataş İşletme Müdürü Tuğrul Yaşarcan, Ermataş Satış Sorumlusu Zehra Özekinci, Ermataş Satış Temsilcisi Cevher Hamrayev, KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon Komitesi Üyeleri takdim etti. E Klasmanı’nda ve VW Kupası’nda İsmet-Ayşe Tufan çifti, F Klasmanı’nda Ali-Özgü Öztunç ikilisi, T Klasmanı’nda Kemal-Ayçim Topçuoğlu çifti, Kadınlar Klasmanı’nda Fatoş Arca-Yaren Işık ikilisi, Mini Kupası’nda Ahmet Kuset-Hasan Solakay ikilisi kupalarını aldı. En İyi Derece Kupası’nı Ahmet-Şifa Özant ikilisi, 13’üncü Gelen Kupası’nı Fatoş Arca-Yaren Işık ikilisi ve Herşeye Rağmen Kupası’nı Moran-Zeynep Yeşilada ikilisi almaya hak kazandı.

Genel Klasman

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Ertan-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

3.Ali-Pembe Kelebek – Mercedes SL350 (1979)

E Klasmanı

1.İsmet-Ayşe Tufan – VW Beetle (1960)

F Klasmanı

1.Ali Öztunç-Özgü Öztunç – VW (1961)

2.Osman-Zehra Çakal – VW Beetle (1967)

3.İlker-Nalan Canbulat – MG (1961)

G Klasmanı

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Ali-Pembe Kelebek – Mercedes SL350 (1979)

3.Ahmet-Şifa Özant – VW Karmann Ghia (1972)

H Klasmanı

1.Ertan-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

2.Hüseyin Bıçak-Yusuf Özant – MercedesW123 (1982)

3.Murat-Bediz Yılmaz – Mercedes W124 (1990)

T Klasmanı

1.Kemal-Ayçim Topçuoğlu – Honda Civic (1993)

2.Lütfiye-Pervin Akeler – Ford Escort GTI (1997)

3.Barış Kaygısız-Mustafa Hafızoğlu – Toyota Starlet (1996)

Çiftler Klasmanı

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Ertan-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

3.Ali-Pembe Kelebek – Mercedes SL350 (1979)

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca-Yaren Işın – Mercedes SLC450 (1977)

2.Jale Kuset-İpek Coşkuner – Austin Mini (1972)

Mini Kupası

1.Ahmet Kuset-Hasan Solakay – Mini (1983)

2.Jale Kuset-İpek Coşkuner – Austin Mini (1972)

3.Ali-Sultan Köroğlu – Mini (1972)

Mercedes Kupası

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Ertan-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

3.Ali-Pembe Kelebek – Mercedes SL350 (1979)

VW Kupası

1.İsmet-Ayşe Tufan – VW Beetle (1960)

2.Ali-Özgü Öztunç – VW (1961)

3.Ahmet-Şifa Özant – VW Karmann Ghia (1972)

En İyi Derece Kupası: 3.Ahmet-Şifa Özant – VW Karmann Ghia (1972) – 0,221

13’üncü Gelen Kupası: Fatoş Arca-Yaren Işık - Mercedes SLC450 (1977)

Herşeye Rağmen Kupası: Moran-Zeynep Yeşilada – Mercedes W124 (1991)

SHT1: Salih-Yonca Çeliker – 2,124

SHT2: Ahmet-Şifa Özant – 0,221

SHT3: Ali-Pembe Kelebek – 0,757

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05/09/2022 11:39