Komite’de “Sağlık Hizmetleri Dairesi” ile “112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri” yasa tasarıları ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı” ele alındı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün toplanan Komite, yasa tasarılarının genel görüşmesini tamamladı, tasarılar üzerinde çalışmaya bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi Başkanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Tıp Laboratuvar Uzmanlar Derneği ve Özel Hastaneler Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini Komite’ye sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.