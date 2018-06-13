Kumyalı’da korkutan kaza…

Ziyamet-Kumyalı anayolunda bugün sabah 06.55 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza KA 116 plakalı araç sürücüsü Fatma Kırçay’ın dikkatsizliği sonucu oldu. Kırçay, Ziyamet’ten Kumyalı istikametine doğru giderken viraja girdiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kırçay yönetimindeki araç önce bankete düştü ardından zeytin ağacına çarptı, 1 takla attıktan sonra durabildi. Kaza sonucunda Fatma Kırçay yara almadı. Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.