Kuzey Kıbrıs Turizmdeki Gücünü Yeniden Keşfedecek

Kuzey Kıbrıs, 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen dünya'nın 5. büyük turizm fuarı olan İstanbul EMİTT Uluslararası 2024 Turizm ve Seyahat Fuarında yerini aldı.

Ülkemiz, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ve bu yıl 27’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı öncülüğünde, belediyeler ve turizm birlikleri tarafından İstanbul'da tanıttı.

6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs modern deneyim alanıyla ziyaretçilerin dikkatini çeken stantta, tüm paydaşlar ülkemizin tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ile sağlık turizmi imkanlarını pazarladı.

Kuzey Kıbrıs standı, ilk günden ziyaretçilerin ve medyanın ilgi odağı oldu

Bu prestijli küresel platformda, Kuzey Kıbrıs, salon 8 deki, 75811 numaralı standı yerini aldı. Özgün renkleri ve etkili tasarımı ile öne çıkan standımız standı, ilk gün itibari ile yoğun ziyaretçileri ile fuarda dikkat çekti. Bireysel tüketicilerin yanı sıra tur operatörleri ve sektör paydaşları da Kuzey Kıbrıs’ın ziyaretçileri arasında yer aldı. Fuar kapsamında ayrıca uluslararası katılımla gerçekleştirilen iş geliştirme konferansına Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne KKTC adına Başkanlık yapan Dr. Ahmet Savaşan da konuşmacı olarak katılarak “Sağlık Turizminin Küresel Etkisi ve İşbirliği Diplomasisi” konusunda sunum yaptı.