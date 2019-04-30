Kuzey Kıbrıs Turkcell, Vadili’deki Güneş Enerji Santralinin Açılışını Gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Vadili’de 10 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali’nin açılışını gerçekleştirdi. 2.500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverterden oluşan tesis, KKTC’de devredeki 8’inci büyük güneş enerji santrali oldu.

Düzenlenen açılış törenine; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital Yönetim Kurulu Üyesi Harun Maden, basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital çalışanları katıldı.

6 MİLYON TL’LİK YEŞİL ENERJİ YATIRIMI

Toplam maliyeti yaklaşık olarak 6 Milyon Türk Lirasını bulan Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, 900 kWp gücünde olup, orta gerilim üzerinden şebekeye verilecek olan tahmini enerji üretiminin yaklaşık 200 evin elektrik ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor.

BAŞÇERİ: ENERJİ SEKTÖRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE GİRİŞİMCİLERE İMKAN SAĞLANMALI

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemin girişimci ruhunun varmış olduğu noktayı bu somut Güneş Enerji Santrali projesinde görmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Girişimci ruha, fikirlerini hayata geçirebilme noktasında imkân sağlanması gerekiyor.” Diyen Başçeri, “KKTC’de elektrik üretiminin miktarınınım artırılmasının gerekliliğini herkes vurguluyor ve bu konuda hem fikiriz. Bu güneş enerji santrallerinin, rüzgâr enerji santralleri ile birlikte daha da artacağına inanmaktayım. Enerji sektörü başta olmak üzere girişimci ruha imkân sağlayacak şekilde bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Öncülüğü ve girişimciliği için de Kuzey Kıbrıs Turkcell’i tebrik ediyorum.” Şeklinde konuştu.

BAĞZIBAĞLI: ÜLKEMİZE YATIRIMLARIN GELMESİ İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ise “Ülkemizin her noktasına önemli yatırımların yapılmasında Turkcell’in ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ne kadar önemli bir rol üstelendiği ve ne kadar başarılı olduğu burada gözler önündedir ” ifadesini kullandı.

Kemal Bağzıbağlı ülkedeki her noktaya bu yatırımların en son teknoloji ile gelmesini sağlamak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

ADAHAN: YATIRIMCILARI MESARYA’YA BEKLİYORUZ

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan DA güneş enerjisi santraline Vadili’de ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurguladı. Adahan “sermayesini kamu ile paylaşmak isteyen herkese buradan seslenmek istiyorum. Buyurunuz, geliniz Mesarya’mızı sizinle şenlendirelim ve Mesarya’mızı sizinle daha üretir noktaya taşılayım.” dedi.

HARUN MADEN: “KKTC’DE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ’NE SAHİP İLK VE TEK OPERATÖR OLMA GURURUNU YAŞIYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise açılış konuşmasında “Bugün Kuzey Kıbrıs’ta Güneş Enerji Santrali’ne sahip ilk ve tek operatör olma gururunu yaşıyoruz. Adamızdaki güneş ışınlarının verimliliği, Türkiye’nin en verimli noktasındaki güneş ışınlarının verimliğinden %20’ye yakın daha fazladır. Bu durum Kıbrıs’ın sağladığı imkânlardan biridir.” İfadesini kullandı.

Bununla birlikte KKTC’deki kısıtlamalarla da dikkat çeken Maden, “Enerji alanında maalesef kısıtlı bir network’e sahibiz. Bu kısıtlama, yenilenebilir enerji sektöründe arzuladığımız kadar yatırımı gerçekleştirmemize imkân vermiyor. Türkiye ile aramızdaki enerji bağlantısı hayata geçirildiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ekonomi dinamiklerinden birisi “Yenilenebilir Enerji” konusu olacaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak mevcut şartlarda da yeni bir güneş enerji santrali için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” Şeklinde konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan benzer yatırımları çoğaltmak ve miktarlarını artırmak istediklerini söylerken, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise güneş enerjisine ilk yatırımı KKTC’de yaptıklarına değindi. Akça, doğru bir iklimde ve doğru bir coğrafyada bu projeyi başlatmış olmanın önemine vurgu yaptı.