Lavinium Sitesi önünden sökülen bariyer yerine takıldı

Lefkoşa- Girne anayolunda yer alan Lavinium Sitesi, yayalar için tehlike saçıyor. Siteden çıkan vatandaşların konulan bariyeri aşarak yol içerisinde otostop yapması ya da tehlikeli biçimde karşı geçmesi, sık sık yayalarla süratli araçları karşı karşıya getiriyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çareyi, yola tel bir barikat çekmekte buldu. Vatandaşlar ise, hafta sonu canları pahasına, tel bariyeri söktü. Aldığı karardan geri adım atmayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Karayolları Dairesi ekiplerini bu sabah bölgeye yolladı. Atakan'ın talimatı ile hem sökülen bariyer yerine takıldı, hem de 125 metre olan tel korugan, 250 metreye çıkarıldı.

Bölgede can güvenliğini alarak, ulaşımı da kolaylaştıracak tedbir alacaklarını söyleyen bakan Atakan, "Bunu yaparken de insanların her gün ölümle burun buruna seyirci kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Atakan, tel örgünün sökülmesine bir defalığına müsamaha gösterdiklerini de ifade ederek, "Tekrarı haline devlet malına zarardan en ağır yaptırımların uygulanması için adım atacağım" ifadesini kullandı.