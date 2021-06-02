Liderler anlaştı, Cuma günü kapılar açılıyor

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Anastasiadis Sağlık Teknik komitesinin vardığı uzlaşmayı onayladılar.

Varılan uzlaşmaya göre 4 Haziran Cuma günü 7 günde bir negatif antijen ya da PCR sonucu ile karşılıklı geçişler yapılabilecek.

Çift aşılı olanlarla ilgili geçişlerin nasıl düzenleneceği konusunda çalışmaların devam ettiği ve bu konuda açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu.

BM Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"2 Haziran 2021'de Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerinin senkronize edilmesi ve 4 Haziran 2021'den itibaren tüm geçiş noktalarının yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardıklarını doğruladılar."

Bu önemli gelişme, Kıbrıs Türk Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroiannis'in BM Özel Temsilcisi başkanlığında geçtiğimiz haftalarda üstlendikleri çabalar sonucunda elde edildi. Bu çalışma Sağlık Teknik Komitesi'nin yaptığı çalışma üzerine ortaya çıktı.

Anlaşmaya göre, Sağlık Teknik Komitesi epidemiyolojik durumu iki haftada bir değerlendirecek ve geçiş noktalarında uygulanacak kuralları belirleyecek.

Belirlenen kurallara göre geçiş noktalarında şu uygulama hayata geçecek

1. Seviye Yeşil: Hiç bir kısıtlama olmadan geçişler yapıalcak

2. Seviye Turuncu: 7 günde bir negatif antijen ya da PCR testi gösterilerek yapılacak

3. Seviye Kırmızı: Geçiş olmayacak. Sadece sağlık nedenleriyle 72 saatlik PCR testi ile geçiş yapılabilecek. Bu arada çalışma, ikamet ve eğitim nedeniyle 7 günlük antijen yada PCR testleri ile geçiş yapılabilecek.

Mevcut şartlar altında 4 Haziran 2021'de tüm geçişlerde 2. Seviye (Turuncu) statüsü geçerli olacaktır.

Yapılan açıklmaya göre seviye bir ve seviye iki için uygulanacak kurallar tüm kategorilerdeki insanlar için geçerli olacak ve covid19 öncesindeki koşullar uygulanacak.

Yapılan açıklamada aşılı kişiler için uygulanacak kurallarla ilgili çalışmaların devam ettiği ve bu konudaki açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

Pozitif vakalarda bir artış olması durumunda, Teknik Komite ve her iki taraftaki uzmanlar aracılığıyla veriler değerlendirilecek ve verilerdeki değişiklikler dikkate alınırsak bir üst seviye tedbirin uygulanmasına geçirilecek

Tüm geçiş noktalarının yeniden açılması, serbest dolaşımı kolaylaştıracak, insanlar arası temasları teşvik edecek, güven inşa edecek ve tüm Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına ada genelinde genel olarak olumlu bir sosyo-ekonomik etkiye sahip olacaktır.

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02/06/2021 13:34