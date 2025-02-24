Liverpool liderliğini pekiştirdi: Salah şimdiden rakamları altüst etti

Premier Lig'de dev mücadelede Manchester City ile Liverpool karşılaştı. Muhammed Salah'ın damga vurduğu maçta Liverpool 2-0 kazandı.

Premier Lig'de 26. hafta eşleşmesinde Manchester City, sahasında Liverpool ile karşılaştı.

Liverpool mücadeleyi 2-0 kazandı. Muhammed Salah maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyette büyük katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte lig lideri Liverpool, en yakın rakibinin 11 puan önünde 64 puana yükseldi. Manchester City ise 44 puanla 4. sırada kaldı.

Liverpool, en yakın rakibi Arsenal'in puan kaybını değerlendirmiş oldu.

MUHAMMED SALAH RAKAMLARI ALT ÜST ETTİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Salah toplamda 51 gol ve asist rakamına ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

14' Korner organizasyonunda şık paslar sonrası Salah penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla golü buldu.

37' Szoboszlai, ceza sahası içinden yerden şutuyla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Salah golde asisti yapan isim oldu.

56' Curtis Jones farkı üçe çıkaran golü kaydetti. VAR kontrolünün ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İLK 11'LER

Man City: Ederson; Khusanov, Ake, Gvardiol, Lewis; Gonzalez, Foden, De Bruyne; Doku, Savinho, Marmoush.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Diaz, Salah.